Драйзайтль о значении Макдэвида для «Эдмонтона»: «Он наше все. Все на него равняются»

восторженно отозвался об игре .

«Эдмонтон» выбил «Калгари» (4-1) из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде. Макдэвид забил победный гол в овертайме 5-го матча.

«Он наше все. Он наш лидер, на него можно положиться. Все на него равняются. Он делал подобное весь сезон, всю свою карьеру.

Последний месяц-другой он играл потрясающе. Рано или поздно просто не хватает слов, чтобы это описать», – сказал Драйзайтль.

Макдэвид в овертайме затащил «Эдмонтон» в финал конференции! Но до этого судьи отменили очень спорный гол «Калгари»