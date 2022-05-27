Макдэвид об «Эдмонтоне» в финале конференции: «Мы через многое прошли и из-за этого стали еще голоднее до успехов»

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Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» голоден до побед. 

Клуб впервые с 2006 года вышел в финал конференции, обыграв «Калгари» во втором раунде (4-1, 5:4 ОТ в пятом матче). 

«Мы все хотим побеждать. Наша команда через многое прошла – и в этом сезоне, и в прошлые годы.

Я думаю, что из-за этого мы стали еще более голодными до успехов. По пути мы извлекли немало уроков, и благодаря этому сейчас оказались в этой точке. 

Разумеется, мы хотим продолжать», – сказал капитан «нефтяников» после игры. 

Макдэвид в овертайме затащил «Эдмонтон» в финал конференции! Но до этого судьи отменили очень спорный гол «Калгари»

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