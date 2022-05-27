ФХБ об отстранении Беларуси от ЧМ по хоккею 2023: «Принципы олимпизма нарушены. Возможно, без ограничений мы бы еще долго шли к интеграции с лидером мирового хоккея – Россией»

ФХБ выступила с заявлением об отстранении сборной Беларуси от ЧМ по хоккею 2023.

«Федерация хоккея Беларуси убеждена, что это решение Международной федерации хоккея стало очередным в списке принятых под влиянием и давлением отдельных национальных федераций, ставших фактически заложниками западных политиков.

Можем просто констатировать факт, что в очередной раз под маркой беспокойства о нашей же безопасности со стороны ИИХФ нарушены все принципы олимпизма. При желании можно было бы найти варианты, как это делается в других видах спорта, но хоккейные функционеры, представляющие в первую очередь страны западного блока, даже не хотят этого делать и слышат только самих себя.

Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, уже подготовила апелляцию по решению ИИХФ о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации.

Вместе с тем, мы расцениваем эти ограничения как возможность для развития и роста в других направлениях. И, возможно, даже если бы их не было, мы бы еще долго шли к таким очевидным шагам, как интеграция с лидером мирового хоккея – Россией.

Совместно с ФХР уже разработана дорожная карта, в которую включены не только турниры для сборных команд, но и сотрудничество на уровне детских и юниорских лиг. Мы продолжим работу по обеспечению наших тренеров и спортсменов, ставших заложниками слабости , по обеспечению высококонкурентной соревновательной практикой», – говорится в заявлении Федерация хоккея Беларуси.

ФХР о ЧМ по хоккею 2023 без России: «Не согласны с решением. На него нет правовых оснований»