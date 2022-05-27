«Эдмонтон» и «Калгари» забросили 45 шайб на двоих – 5-й результат в истории для серий плей-офф из 5 матчей

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«Эдмонтон» и «Калгари» забросили 45 шайб на двоих в 5 матчах серии второго раунда.

Средняя результативность составила 9 голов за игру. «Ойлерс» выиграли серию со счетом 4-1. 

Среди всех серий в истории НХЛ, завершившихся в 5 матчах, эта заняла 5-е место по сумме заброшенных шайб обеими командами. 

Примечательно, что в каждой из 4 серий, где голов было больше, участвовали «Эдмонтон» и/или «Калгари» – либо играя друг с другом, либо против «Лос-Анджелеса». 

Рекорд был установлен в 1987 году, когда «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» забросили 52 шайбы («Ойлерс» выиграли серию со счетом 4-1). 

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