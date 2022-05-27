Драйзайтль сделал 15 передач в 5 матчах с «Калгари» и обновил рекорд НХЛ для серии плей-офф. Он обошел Гретцки и Миддлтона

сделал 15 передач в 5 матчах с «Калгари», это новый рекорд для серии плей-офф.

Форвард установил новый рекорд Кубка Стэнли. На его счету 15 результативных передач в серии второго раунда с (4-1).

Из них 4 (в том числе на победный гол Коннора Макдэвида в овертайме) пришлись на пятый матч серии, который «нефтяники» выиграли со счетом 5:4 ОТ.

Драйзайтль превзошел достижения («Эдмонтон», 14 передач в 6 матчах серии с «Чикаго», 1985) и Рика Миддлтона («Бостон», 14 передач в 7 матчах серии с «Баффало», 1983).

На счету немецкого нападающего 17 (2+15) очков в 5 играх серии.

Всего в текущем плей-офф – 26 (7+19) баллов в 12 матчах. Он делит лидерство по очкам со своим партнером Коннором Макдэвидом.