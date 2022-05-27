Игорь Есмантович: «ЦСКА играет без бонусов шестой год. Сечин подал идею: «Хотите зарабатывать – зарабатывайте, но мотивационные вещи меняйте»

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Президент ЦСКА сообщил, что хоккеисты не получают бонусы шесть лет.

«ЦСКА уже шестой год играет без бонусов. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф мы не получаем бонусы.

Они есть только в случае исключительного результата. Игрок перед финалом не знает, какую сумму он получит, если команда победит.

Мы долго с этим вопросом разбирались.

На наблюдательном совете эта идея была подана Игорем Ивановичем Сечиным, где было четко сказано: «Ребята, хотите зарабатывать – зарабатывайте, но мотивационные вещи меняйте».

Процесс шел монотонно, сложно, но вот к чему мы пришли, два Кубка Гагарина. Мне сейчас приятно это говорить», – сказал Игорь Есмантович.

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