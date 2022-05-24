Есмантович о бюджете: «Выручка с матча плей-офф достигала 20 млн рублей. Но пишут только, что мы жирные коты и раз есть «Роснефть», то ЦСКА закормлен»

Игорь Есмантович рассказал, как в ЦСКА выстроена система премирования.

– На протяжении многих лет в ЦСКА нет премий ни в сезоне, ни в плей-офф. Бонусы полагаются только за выигрыш Кубка Гагарина. Остальные клубы получают премии и за победу в регулярке, и за проходы раундов плей-офф. Более того, это предусмотрено регламентом КХЛ, причем суммы довольно значительные.

Все, что касается ЦСКА, писалось по цифрам, – вброс по ходу плей-офф. Я вас уверяю, что ни 10 миллионов, ни 20, ни 30, ни 70, ни 100 не звучат на сегодняшний момент никак и нигде.

Болельщики других команд, которые настроены против ЦСКА, пока пишут разные небылицы. Если взять, отталкиваясь от регламента, показатели за последние несколько лет и выяснить, какая из команд получает больше премиальных, уверяю вас, что в рамках одинакового потолка мы будем самым скромным клубом.

Для нас главное – выиграть Кубок Гагарина. А как этот успех оценит наблюдательный совет – сугубо личное дело.

– Ваш клуб с точки зрения бюджета может позволить себе многое.

– Про нас многие пишут, что мы закормлены и жирные коты. Посмотрите, сколько людей пришло на условный и сколько – на ЦСКА. Подсчитайте, сколько нами денег было заработано в плей-офф: в прошлом году и в нынешнем. Выручка с одного матча достигала 20 миллионов рублей. Это важный фактор, но о нем никто не говорит в прессе. Пишут только, что раз есть «Роснефть», то, значит, все – ЦСКА закормлен по самую макушку.

Мы же ничем не отличаемся от большинства других команд. Только тем, что по факту хоккеисты в сезоне, если не выигрывают , получают меньше всех на 20 процентов.

Это поощрение, которое предусмотрено регламентом КХЛ в размере 20 процентов, нам и не нужно, поскольку мы воспитываем свое поколение. И воспитываем по-другому, потому что мы – ЦСКА. Наш клуб ведет свою политику, ориентируясь на формат патриотических вещей, связанных с любовью к нашей стране. Мы благодарны компании «Роснефть», которая нам в этом плане помогает, – сказал президент .