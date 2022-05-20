Игорь Есмантович: «Собрать чемпионскую команду при потолке посложнее, но все зависит от профессионализма менеджера. Клубы – в равных условиях»

Игорь Есмантович считает, что клубы находятся в равных условиях при потолке зарплат.

– Нынешний титул достался ЦСКА в более тяжелой борьбе, чем три года назад, когда не было жесткого потолка и в команде играли Капризов, Сорокин и другие. Второе чемпионство для клуба престижнее и почетнее?

– Не согласен. Ради любого титула каждый человек в клубе работает с максимальной отдачей и желанием победить.

Благодаря компании «Роснефть» идет четкое финансирование, клуб интегрирован в компанию. И вместе с ней занимается не только спортивной составляющей, но также и маркетингом, и специальными программами для детей, ветеранов, болельщиков.

Глава компании Игорь Иванович Сечин лично руководит наблюдательным советом ЦСКА, на котором принимаются важные решения о развитии всего клуба.

А насчет тяжелой борьбы я напомню, что в 2019-м мы в финале конференции обыграли СКА только в семи матчах. Потом в четырех встречах победили «Авангард» в решающей серии. Те игры для ЦСКА были не менее тяжелыми, чем сейчас с «Магниткой» или даже в первом раунде с «Локомотивом».

Счет не отражает той психологической и силовой нагрузки, которую переносят ребята. Для меня оба титула были максимально сложными. Они равны по своему весу. Потолок здесь не имеет значения.

– Серьезно?

– Собрать чемпионскую команду при жестком потолке посложнее, но дальше все зависит от профессионализма менеджера. Клубы находятся в равных условиях.

– После чемпионства денежные запросы игроков обычно резко вырастают. Переговоры по новым контрактам проходят сложнее?

– Это всегда непростой процесс. Аппетиты растут и у самих хоккеистов, и у их посредников.

Агенты, эти милые люди, используют свои доводы для того, чтобы увеличить зарплаты как неограниченно свободных игроков, так и ограниченно свободных.

В то же время все понимают, что сейчас работает жесткий потолок зарплат. С точки зрения профессиональной этики переговоры с обеих сторон проходят грамотно, и мы находим общий язык. Я бы не сказал, что сейчас приходится сложнее, чем год назад.

Переговорный процесс для меня всегда одинаково сложный. Чемпионский состав собрать очень тяжело. Но по результатам последних лет ЦСКА идет плотно, добираясь как минимум до финала, – сказал президент .