Иван Федотов выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ

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КХЛ назвала лучшего вратаря сезона.

На церемонии закрытия сезона приз получил голкипер Иван Федотов, представлявший ЦСКА в прошедшем чемпионате КХЛ.

Также на награду претендовали Василий Кошечкин («Металлург») и Ларс Юханссон (СКА).

В минувшем сезоне 25-летний Федотов (48 матчей, 30 побед, 92,8% отраженных бросков, КН 1,93, 3 матча на ноль) стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Напомним, что Федотов продолжит карьеру в НХЛ – вратарь подписал контракт с «Филадельфией».

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