Иван Федотов выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ

назвала лучшего вратаря сезона.

На церемонии закрытия сезона приз получил голкипер , представлявший ЦСКА в прошедшем чемпионате КХЛ.

Также на награду претендовали («Металлург») и (СКА).

В минувшем сезоне 25-летний Федотов (48 матчей, 30 побед, 92,8% отраженных бросков, КН 1,93, 3 матча на ноль) стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России, а в составе выиграл Кубок Гагарина.

Напомним, что Федотов продолжит карьеру в НХЛ – вратарь подписал контракт с «Филадельфией».