Матвей Мичков: «В МХЛ в раздевалке играет молодежная музыка. А в КХЛ – все русское, более старинное, что-то наподобие шансона»

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Матвей Мичков рассказал, какая музыка играет в раздевалках в КХЛ перед матчами.

– Сильно различается музыка в раздевалках МХЛ и КХЛ?

– Ну так, в МХЛ перед матчами играет более молодежная, мотивирующая музыка. А в КХЛ – все русское, более старинное, что-то наподобие шансона.

Но я могу в наушниках перед игрой настраиваться, и у меня свой плейлист. Причем каждый раз разный. Каких-то постоянных групп нет, – сказал форвард системы СКА.

Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

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