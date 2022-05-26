рассказал, какая музыка играет в раздевалках в перед матчами.

– Сильно различается музыка в раздевалках и КХЛ?

– Ну так, в МХЛ перед матчами играет более молодежная, мотивирующая музыка. А в КХЛ – все русское, более старинное, что-то наподобие шансона.

Но я могу в наушниках перед игрой настраиваться, и у меня свой плейлист. Причем каждый раз разный. Каких-то постоянных групп нет, – сказал форвард системы СКА.

Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»