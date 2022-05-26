Матвей Мичков рассказал, какая музыка играет в раздевалках в КХЛ перед матчами.
– Сильно различается музыка в раздевалках МХЛ и КХЛ?
– Ну так, в МХЛ перед матчами играет более молодежная, мотивирующая музыка. А в КХЛ – все русское, более старинное, что-то наподобие шансона.
Но я могу в наушниках перед игрой настраиваться, и у меня свой плейлист. Причем каждый раз разный. Каких-то постоянных групп нет, – сказал форвард системы СКА.
Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»