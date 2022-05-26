Мичков о словах Ротенберга про его катание и физику: «Считаю, нужно трудиться не над двумя, а над всеми аспектами. Передо мной очень много работы»

Матвей Мичков считает, что ему нужно работать над всеми аспектами игры.

– Роман Ротенберг сказал, что Матвею Мичкову для того, чтобы играть в КХЛ, нужно улучшить катание и подтянуть физику. Вы согласны?

– Я считаю, нужно трудиться не над двумя, а над всеми аспектами. Передо мной очень много работы, которую стоит проделать.

– Лето для вас – время труда?

– Я все-таки отдохну, потому что сезон был непростым. Восстановить силы тоже надо. А вторую половину отпуска – да, я посвящу работе над собой. И конечно, нужно уделять много времени учебе.

– Где ваше место силы?

– Каждое лето я стараюсь выбирать разные места. Сочи, Турция и так далее – нужно разнообразие. Но куда-то далеко лететь неохота. Пять часов в самолете – это максимум. Добраться на Мальдивы или Бали – на такие перелеты еще не решаюсь, – сказал форвард системы СКА.