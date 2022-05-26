Матвей Мичков: «Часто пересматриваю хайлайты Гретцки. В футболе интересно следить за Месси, Роналду. Их противостояние зажигательно»

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Матвей Мичков сообщил, что ему было бы интересно встретиться с Александром Овечкиным.

– Если бы вы могли пойти на ужин с легендой спорта, кто бы это был?

– Лучше с друзьями сходить на ужин. А если пофантазировать, то было бы очень интересно встретиться с Александром Овечкиным. Поговорил бы с ним о хоккее. А так мы лично не знакомы.

Вообще, мне многие спортсмены интересны. Тот же Уэйн Гретцки – я часто пересматриваю его хайлайты. Человек не просто так набрал столько очков в НХЛ. Добился, доказал. Всегда интересно, за счет чего он это сделал.

В футболе интересно следить за Лео Месси, Криштиану Роналду. Их противостояние зажигательно. Люди столько лет играют друг против друга, и никто не забывает о них, – сказал форвард системы СКА.

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