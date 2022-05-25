Макдэвид набрал 2+ очка в 7-м матче плей-офф подряд. Рекордная серия у Гретцки – 8 игр

Теги рейтинги Кубок Стэнли Калгари Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Дэррил Ситтлер Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 7-м матче плей-офф подряд.

Капитан «Эдмонтона» сделал 2 результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (5:3, 3-1). 

Он набрал по 2+ очка в 10 из 11 матчей текущего плей-офф. Всего у него стало 25 (6+19) баллов. 

7 подряд матчей с 2+ очками подряд – это 2-й результат в истории Кубка Стэнли. 

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (8 матчей, 1983 год, «Эдмонтон»). Макэвид разделил 2-е место с Дэррилом Ситтлером (7 матчей, 1977 год, «Торонто») и Тони Карри (7 матчей, 1981 год, «Сент-Луис»). 

Макдэвид не просто тащит «Эдмонтон» – он играет как лучший хоккеист в истории

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные