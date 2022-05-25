Макдэвид набрал 2+ очка в 7-м матче плей-офф подряд. Рекордная серия у Гретцки – 8 игр

набрал 2+ очка в 7-м матче плей-офф подряд.

Капитан сделал 2 результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с (5:3, 3-1).

Он набрал по 2+ очка в 10 из 11 матчей текущего плей-офф. Всего у него стало 25 (6+19) баллов.

7 подряд матчей с 2+ очками подряд – это 2-й результат в истории Кубка Стэнли.

Рекорд принадлежит (8 матчей, 1983 год, «Эдмонтон»). Макэвид разделил 2-е место с Дэррилом Ситтлером (7 матчей, 1977 год, «Торонто») и Тони Карри (7 матчей, 1981 год, «Сент-Луис»).

Макдэвид не просто тащит «Эдмонтон» – он играет как лучший хоккеист в истории