Юрзинов о лимите в КХЛ: «Проблема лишних легионеров существует. Нигде так не возятся с ними, как мы в России»

считает, что нигде в мире так не носятся с легионерами, как в России.

– В российском хоккее развернулась дискуссия вокруг возможного ужесточения лимита на легионеров – с пяти до трех. Интересно ваше мнение.

– Начнем с того, что в нынешней ситуации в мире вопрос лимита на легионеров – не самый актуальный, поскольку любое приглашение иностранца в Россию является непредсказуемым и рискованным. Убедились в этом еще в розыгрыше Кубка Гагарина, когда отъезды легионеров стали массовыми и показали их отношение к нашему чемпионату.

Давайте посмотрим на легионеров трезво. Они увеличивают интерес к нашей лиге? Наверное, нет, ведь она в этом сезоне по посещаемости в Европе чуть ли не седьмая. Они кардинально повышают уровень ? Не уверен, что подтверждают первые результаты сборных Латвии и Казахстана на чемпионате мира, когда нас оставили позади, например, датчане.

Значит, проблема лишних легионеров существует. И вообще нынешняя ситуация в мире заставляет нас еще раз посмотреть на свое внутреннее хозяйство. У нас столько школ, арен, академий, они обязаны давать профессиональному хоккею России стабильный результат. Но пока мы видим в стране лишь три-четыре надежных центра развития, хотя их должно быть десятки.

Вот где наш главный резерв. Вот что должны обсуждать в первую очередь – а не легионеров!

– Полный отказ от легионеров возможен?

– Это надо обсуждать – и доказывать. Может, отказ от легионеров наконец заставит все наши клубы все свое внимание уделить своим школам, клубам ВХЛ и , Студенческой лиги. В свое время работал в Молодежной лиге, видел ее потенциал, отношение к ней в регионах. Так почему в последнее время она в тени, почему клубы КХЛ стабильно не подпитываются из молодежных команд?

Учтите и то, что в последнее время хоккеисты с гражданством Беларуси и Казахстана не считаются в КХЛ легионерами. Да, тут вопрос политики – с теми же белорусами у нас особые отношения, и это очень хорошо. Но факт состоит в том, что российские хоккеисты теряют эти вакансии.

Вообще поработав во многих странах, могу сказать, что нигде так не возятся с легионерами, как мы в России. Закон в мире везде один: иностранец без обсуждений должен быть сильнее местного игрока. Если этого не происходит, добро пожаловать домой. И только у нас пресса и некоторые люди около хоккея начинают цепляться за иностранные имена и прикрываются ими. Такой подход – не на пользу отечественному хоккею, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Владимир Крикунов: «5 легионеров – абсурд, можно без них обойтись. В СССР вообще их не было, плохой чемпионат был?»