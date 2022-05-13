Аркадий и Роман Ротенберги, Брагин, Билялетдинов, Михайлов и другие войдут в тренерский совет ФХР, возобновляющий работу

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Возобновил работу тренерский совет ФХР, не созывавшийся с 2016 года.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров станет, как и прежде, председателем, а председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг станет одним из членов совета.

– Считаю, что тренерский совет необходим нашему хоккею. Иначе получалось, что у нас на протяжении шести последних лет фактически один человек принимал ответственные решения по формированию тренерского штаба национальной команды и оценивал его деятельность. Возможно, именно поэтому тренеры в сборной России так часто менялись. Это неправильно. Нужна более объективная и глубокая оценка их работы.

– Кто из известных специалистов войдет в совет?

– Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, Игорь Тузик… Еще туда вошли Роман Ротенберг и Валерий Брагин, хотя, по моему мнению, им будет сложнее участвовать в нашей работе, поскольку они оба являются действующими тренерами в СКА. А члены тренерского совета в идеале должны быть абсолютно независимыми фигурами.

С удовольствием пригласил бы туда, например, Владимира Крикунова. В нынешнем составе его нет, – сказал Майоров.

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