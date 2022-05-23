«Кадри подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию». Алиу о Наземе после травмы Биннингтона

Назем Кадри подвергся оскорблениям на расовой почве.
Об этом рассказал Аким Алиу, один из основателей альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).
Напомним, форвард «Колорадо» во время игры против «Сент-Луиса» столкнулся с защитником Калле Росеном и вратарем Джорданом Биннингтоном. Голкипер получил травму и не смог продолжить матч.
«Насчет его непреднамеренного столкновения с Биннингтоном. Со вчерашнего вечера Назем подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию.
Подобным расистским нападениям нет места в хоккее, и они должны быть расследованы и освещены», – написал Алиу в твиттере.