«Кадри подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию». Алиу о Наземе после травмы Биннингтона

подвергся оскорблениям на расовой почве.

Об этом рассказал , один из основателей альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).

Напомним, форвард во время игры против столкнулся с защитником Калле Росеном и вратарем . Голкипер получил травму и не смог продолжить матч.

«Насчет его непреднамеренного столкновения с Биннингтоном. Со вчерашнего вечера Назем подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию.

Подобным расистским нападениям нет места в хоккее, и они должны быть расследованы и освещены», – написал Алиу в твиттере.