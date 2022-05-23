«Кадри подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию». Алиу о Наземе после травмы Биннингтона

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Назем Кадри подвергся оскорблениям на расовой почве. 

Об этом рассказал Аким Алиу, один из основателей альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).

Напомним, форвард «Колорадо» во время игры против «Сент-Луиса» столкнулся с защитником Калле Росеном и вратарем Джорданом Биннингтоном. Голкипер получил травму и не смог продолжить матч. 

«Насчет его непреднамеренного столкновения с Биннингтоном. Со вчерашнего вечера Назем подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию.

Подобным расистским нападениям нет места в хоккее, и они должны быть расследованы и освещены», – написал Алиу в твиттере. 

 

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