Биннингтон, вероятно, бросил в Кадри бутылку с водой, когда тот говорил о моменте с травмой вратаря в интервью

Джордан Биннингтон, вероятно, бросил в Назема Кадри бутылку с водой.
Сообщается, что вратарь «Сент-Луиса» сделал это во время послематчевого интервью форварда «Колорадо».
Кадри говорил о моменте, в котором столкнулся с Биннингтоном, что привело к травме голкипера.
«Я не уверен, бросил он в меня бутылку или нет», – сказал Кадри, в какой-то момент отвлекшийся от разговора. На видео полет бутылки не попал.
Позже Назем еще раз прокомментировал этот эпизод.
«Я думаю, это был Биннингтон, но я был немного занят, так что вам придется спросить его», – сказал форвард «Эвс».
Журналист Питер Бо сообщил, что два человека подтвердили факт ее броска именно Биннингтоном.
Журналист Тарик Эль-Башир позже выложил фото той самой бутылки.