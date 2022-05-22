Биннингтон, вероятно, бросил в Кадри бутылку с водой, когда тот говорил о моменте с травмой вратаря в интервью

, вероятно, бросил в бутылку с водой.

Сообщается, что вратарь сделал это во время послематчевого интервью форварда .

Кадри говорил о моменте, в котором столкнулся с Биннингтоном, что привело к травме голкипера.

«Я не уверен, бросил он в меня бутылку или нет», – сказал Кадри, в какой-то момент отвлекшийся от разговора. На видео полет бутылки не попал.

Позже Назем еще раз прокомментировал этот эпизод.

«Я думаю, это был Биннингтон, но я был немного занят, так что вам придется спросить его», – сказал форвард «Эвс».

Журналист Питер Бо сообщил, что два человека подтвердили факт ее броска именно Биннингтоном.

Журналист Тарик Эль-Башир позже выложил фото той самой бутылки.

Фото: твиттер Тарика Эль-Башира