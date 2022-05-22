О’Райлли о ситуации с травмой Биннингтона: «Биннер – сердце и душа команды. Этот момент лишил «Сент-Луис» инициативы»

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Райан О’Райлли сказал, что на «Сент-Луис» повлияла ситуация с травмой вратаря. 

Джордан Биннингтон получил травму в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-2). 

Это произошло на 7-й минуте после столкновения с одноклубником Калле Росеном и форвардом «Эвеланш» Наземом Кадри. «Сент-Луис» вел в счете 1:0.

«Это сложный момент, так всегда бывает. Биннер – это сердце и душа команды, он играл невероятно. Этот момент лишил нас инициативы.

Слишком много времени прошло, прежде чем мы вновь начали действовать. Такое ситуации случаются. Мы должны лучше с ними справляться и приспосабливаться, у нас глубокий состав», – сказал капитан «блюзменов». 

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