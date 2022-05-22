Кадри о травме Биннингтона: «Это их защитник толкнул меня на него. Я просто пытался отправить шайбу в ворота»

Назем Кадри не стал брать на себя ответственность за травму .

Вратарь получил травму в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-2).

Это произошло на 7-й минуте после столкновения с одноклубником и форвардом «Эвеланш» .

«Я просто увидел свободную шайбу и пытался достать ее клюшкой. Думаю, что это их защитник столкнулся со мной и толкнул меня на него.

Знаете, если бы это было не так, я не думаю, что вообще попал бы в него. Это была свободная шайба. Я просто пытался отправить ее в ворота», – сказал Кадри после игры.

Биннингтон, вероятно, бросил в Кадри бутылку с водой, когда тот говорил о моменте с травмой вратаря в интервью