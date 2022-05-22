Беруби о травме Биннингтона: «Посмотрите на репутацию Кадри. Это все, что я могу сказать»

Тренер «Сент-Луиса» недоволен действиями в моменте с травмой Биннингтона.

Вратарь получил травму в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-2).

Это произошло на 7-й минуте после столкновения с одноклубником и форвардом «Эвеланш» .

«Посмотрите на репутацию Кадри. Это все, что я могу сказать», – сказал после игры.

В прошлом плей-офф форвард получил 8-матчевую дисквалификацию за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку.

Ранее, выступая за «Торонто», он также получал дисквалификации в плей-офф.

В 2018 году Кадри был отстранен на 3 матча за удар форварда «Вашингтона» Томми Уинджелса, а в 2019 году пропустил 5 матчей из-за удара клюшкой форварда «Бостона» Джейка Дебраска.