Беруби о травме Биннингтона: «Посмотрите на репутацию Кадри. Это все, что я могу сказать»

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Тренер «Сент-Луиса» недоволен действиями Назема Кадри в моменте с травмой Биннингтона. 

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон  получил травму в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-2). 

Это произошло на 7-й минуте после столкновения с одноклубником Калле Росеном и форвардом «Эвеланш» Наземом Кадри.

«Посмотрите на репутацию Кадри. Это все, что я могу сказать», – сказал Крэйг Беруби после игры. 

В прошлом плей-офф форвард «Колорадо» получил 8-матчевую дисквалификацию за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку. 

Ранее, выступая за «Торонто», он также получал дисквалификации в плей-офф.

В 2018 году Кадри был отстранен на 3 матча за удар форварда «Вашингтона» Томми Уинджелса, а в 2019 году пропустил 5 матчей из-за удара клюшкой форварда «Бостона» Джейка Дебраска. 

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