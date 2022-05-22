Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон выбыл до конца серии с «Колорадо» из-за травмы

Вратарь «Сент-Луиса» выбыл до конца серии с «Колорадо» из-за травмы.

Голкипер не доиграл до конца матч 2-го раунда с «Эвеланш» (2:5, 1-2 в серии).

Канадец получил травму нижней части тела на 7-й минуте после столкновения с одноклубником Калле Росеном и форвардом «Эвеланш» Наземом Кадри.

Биннингтон не смог продолжить игру и покинул лед.

Тренер «Сент-Луиса» сказал, что есть шанс на то, что голкипер может вернуться в следующем раунде.

В 6 матчах текущего плей-офф вратарь отразил 94,9% бросков.

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