Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон выбыл до конца серии с «Колорадо» из-за травмы

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон выбыл до конца серии с «Колорадо» из-за травмы.
Голкипер не доиграл до конца матч 2-го раунда с «Эвеланш» (2:5, 1-2 в серии).
Канадец получил травму нижней части тела на 7-й минуте после столкновения с одноклубником Калле Росеном и форвардом «Эвеланш» Наземом Кадри.
Биннингтон не смог продолжить игру и покинул лед.
Тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби сказал, что есть шанс на то, что голкипер может вернуться в следующем раунде.
В 6 матчах текущего плей-офф вратарь отразил 94,9% бросков.
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