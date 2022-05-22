Александр Еременко: «Сейчас родители больше хотят, чтоб ребенок хоккеем занимался, чем он сам»

высказался о проблемах в детском хоккее.

– Сейчас родители больше хотят, чтоб ребенок хоккеем занимался, чем он сам. И на тренировки его на машине привозят.

– Современные родители еще и в работу тренера вмешиваются постоянно. Вот где ужас. Там же и взятки в ход идут, и угрозы, и кляузы начальству…

– В наше время такого, к счастью, не было. Каждый занимался своим делом. И отдавая ребенка в спортшколу, родители полностью тренеру доверяли. Самое смешное, что и теперь никто из них ничего в хоккее не понимает. Но люди делают вид, что знают все.

Сейчас, чтобы что-то объяснить юным игрокам, надо еще и родителей на собеседование приглашать. Чтобы они тоже поняли, о чем идет речь, и прониклись. Это звучит как бред! Но, по сути, иначе уже нельзя.

– Почему?

– Потому что ребенок родителей воспринимает лучше, чем тренера. Тренер ему скажет: «Ты дома с утра должен делать вот такие упражнения». А папа увидит: «Да ни хрена твой тренер не знает, вот это делай!» Так и происходит в большинстве семей. Вот для этого и приходится родителей обучать.

И ладно, если отец сам поиграл хотя бы по юношам. Ему еще что-то можно растолковать на профессиональном языке, поспорить. Но есть же люди, которые никогда на коньки не вставали. Но они уверены, что не хуже тренера в хоккее разбираются. С ними как разговаривать? Очень тяжело, – сказал экс-вратарь .