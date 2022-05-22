Еременко о детском хоккее: «В современных реалиях я бы не выжил, скорее всего. Лет в 10 пришлось бы закончить»

поделился мнением о ситуации в детском хоккее.

– Давай попробуем на твоем примере рассказать современным мальчишкам, как вырасти в чемпиона России и мира. С чего начинается в спорте путь любого знаменитого игрока?

– На самом деле изначально хоккей тебя должен привлекать как игра. Причем не только в детстве или юности, а на протяжении всей карьеры. Либо тебе это нравится, либо нет. Вот откуда все идет.

Поэтому я считаю, что моему поколению было проще. Мы хоккеем наслаждались. А сейчас с самого детского возраста какая-то сумасшедшая конкуренция. Современным мальчишкам не позавидуешь.

– Поясни про конкуренцию.

– Ну вот возьмем школу «Динамо», которая известна на всю страну. Это школа с именем, с огромной историей. Но меня мама туда когда-то привела, и меня взяли. Просто потому, что мне хоккей был интересен. А сегодня в любой топовой школе огромный конкурс – пять, а то и десять человек на место. Потому что люди едут из разных городов нашей огромной страны и стремятся туда попасть.

В наше время было не так. Мы просто приходили и играли в хоккей и радовались этому. Нам в голову не могло прийти, что завтра кого-то выгонят или заменят. Потому что в команде так поступать нельзя. И к этому тоже нужно с детства приучать. А теперь ребенка в семь лет могут выгнать из детской команды. Как это возможно, чем руководствуется тренер – я лично не понимаю.

– Если бы Саша Еременко начал заниматься хоккеем сегодня…

– В современных реалиях я бы, скорее всего, просто не выжил! Наверное, лет в 10 с хоккеем пришлось бы закончить. Ведь дети развиваются по-разному. А я в детстве был очень маленький. И современный тренер меня бы просто выгнал из команды. Это правда.

У нас же сейчас не смотрят, как ребенок на льду соображает. На первом плане – рост и мышечное развитие. А я физически был очень слаб. Мне в спорте помогло одно качество – никогда не уступать. Самый маленький, слабый, но я всегда боролся до конца. И плевать, кто передо мной. В хорошем смысле я был очень злой – злой до хоккея. Эта черта характера меня в итоге и вывела и в профессионалы, и в чемпионы, – сказал экс-вратарь .