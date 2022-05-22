«Сент-Луис» опасается, что Биннингтон может пропустить несколько недель из-за травмы колена

Вратарь может пропустить несколько недель из-за травмы колена.

Он получил травму в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли против (2:5, 1-2) в результате столкновения с одноклубником Калле Росеном и форвардом «Эвеланш» .

Как сообщил журналист The Athletic Джереми Рутерфорд, в клубе опасаются, что вратарь пропустит несколько недель из-за растяжения связок колена.

В 6 матчах текущего плей-офф Биннингтон отразил 94,9% бросков. С его статистикой можно также ознакомиться здесь.