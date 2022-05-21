Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 24 мая

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Заключительный день группового этапа сохраняет для болельщиков несколько интриг. В группе А Германия и Швейцария будут разыгрывать между собой второе-третье место, причем сложно сказать, какое окажется более выгодным. Словакам нужно обыгрывать датчан, обе команды разыграют последнюю путевку в четвертьфинал. В группе В самый интригующий матч пройдет между финнами и чехами. Хозяевам нужно побеждать, чтобы занять более выгодное в группе перед плей-офф. США должны обыгрывать норвежцев, а шведы латышей. У канадцев не должно возникнуть проблем с французами.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ГерманияШвейцария, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ШвецияЛатвия, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. СловакияДания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. СШАНорвегия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. КанадаФранция, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ФинляндияЧехия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ

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