Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 24 мая

Заключительный день группового этапа сохраняет для болельщиков несколько интриг. В группе А Германия и Швейцария будут разыгрывать между собой второе-третье место, причем сложно сказать, какое окажется более выгодным. Словакам нужно обыгрывать датчан, обе команды разыграют последнюю путевку в четвертьфинал. В группе В самый интригующий матч пройдет между финнами и чехами. Хозяевам нужно побеждать, чтобы занять более выгодное в группе перед плей-офф. США должны обыгрывать норвежцев, а шведы латышей. У канадцев не должно возникнуть проблем с французами.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Германия — Швейцария, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Швеция — Латвия, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Словакия — Дания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. США — Норвегия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Канада — Франция, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Финляндия — Чехия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ