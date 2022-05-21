Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 23 мая

Предпоследний день группового этапа, некоторые из команд сыграют свои заключительные матчи. В центре внимания поединок в группе А между Казахстаном и Италией, команды будут бороться за право остаться в элитном дивизионе. Канадцы попытаются упрочить свое первое место в матче с Данией. В группе В матч команд США и Чехии будет важен с точки зрения распределения мест в четвертьфинале. А Великобритании надо во что бы то ни стало выигрывать у Австрии, чтобы не вылететь во второй дивизион.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Казахстан — Италия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. США — Чехия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Канада — Дания, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Австрия — Великобритания, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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