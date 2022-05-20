Илья Воробьев: «Планируем, что Юров будет играть в основе «Металлурга». Ему надо массы набирать, подкачаться, чтобы играть и толкаться с мужиками»

ожидает, что будет играть в основном составе «Металлурга» в следующем сезоне.

– Говорят, что Гомоляко был недоволен тем, что вы мало подключаете молодежь.

– У нас много играют Дронов, Минулин, Коробкин – пусть они не так молоды, но это воспитанники «Металлурга». Я с ними работал еще в первый приход в клуб.

Конфликта с руководством на эту тему не было. Тот же Юров проходит свой путь. Парень родился 22 декабря 2003 года – то есть это почти 2004 год.

В одной игре я его поставил на 10 минут, и он травмировал плечо. Ему надо массы набирать, чтобы играть и толкаться с мужиками. Нет молодых и старых, важно, готов ты или нет.

– Планируете ли подключать кого-то из ?

– Если они берут эту высоту, то я только за. На этой предсезонке у нас специально будет три турнира, чтобы посмотреть молодежь. Мы рассчитываем на ребят и будем их привлекать.

– Юрова, у которого еще год контракта, могут выбрать на ближайшем драфте НХЛ в первом раунде. Не думали о том, что его можно отпустить в Северную Америку, раз ему мало доверяете?

– Хорошо там, где нас нет. Все зависит от него – возьмет он высоту, необходимую для того, чтобы выходить в основном составе, будет играть.

Мне звонил его агент, интересовался. А я дал Юрову десять минут отыграть, а в следующем матче он столько уже не может.

Говорил с ним о том, что ему надо делать летом – немного подкачаться. Буду рад, если он все правильно сделает.

Мы планируем, что в следующем сезоне Юров будет играть в основном составе, – сказал главный тренер .