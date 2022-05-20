Воробьев о возвращении Самсонова в «Металлург»: «Маловероятно. Он хочет остаться в НХЛ»

В оценили возможность возвращения из .

«Это маловероятно. Контракт заканчивается, но, по нашей информации, он хочет там остаться», – сказал главный тренер магнитогорского клуба .

У 25-летнего вратаря истекает однолетнее соглашение с «Кэпиталс» с кэпхитом два миллиона долларов.

В этом сезоне Самсонов провел 44 матча в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 89,6% бросков.

В плей-офф голкипер провел 5 игр, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.