Воробьев о возвращении Самсонова в «Металлург»: «Маловероятно. Он хочет остаться в НХЛ»

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В «Металлурге» оценили возможность возвращения Ильи Самсонова из «Вашингтона».

«Это маловероятно. Контракт заканчивается, но, по нашей информации, он хочет там остаться», – сказал главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьев.

У 25-летнего вратаря истекает однолетнее соглашение с «Кэпиталс» с кэпхитом два миллиона долларов.

В этом сезоне Самсонов провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 89,6% бросков.

В плей-офф голкипер провел 5 игр, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.

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