Воробьев о возвращении Самсонова в «Металлург»: «Маловероятно. Он хочет остаться в НХЛ»

В «Металлурге» оценили возможность возвращения Ильи Самсонова из «Вашингтона».
«Это маловероятно. Контракт заканчивается, но, по нашей информации, он хочет там остаться», – сказал главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьев.
У 25-летнего вратаря истекает однолетнее соглашение с «Кэпиталс» с кэпхитом два миллиона долларов.
В этом сезоне Самсонов провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 89,6% бросков.
В плей-офф голкипер провел 5 игр, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.