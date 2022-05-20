Воробьев о запрете стоять с телефоном на тренировке: «Что за бардак? Люди потеют, а кто-то шлет любовные смс. В НХЛ персонал стоит подтянутый, в перчатках»

объяснил запрет пользоваться телефоном на тренировках .

– Почему у вас в команде во время тренировки нельзя стоять с мобильным телефоном возле площадки?

– Что за бардак? Люди у меня потеют, работают, тренируются, а кто-то рядом стоит с мобильным телефоном и шлет любовные эсэмэски.

Меня это тоже касается. У меня на лавке во время тренировки никто просто так не сидит. Это мелочи и детали, которые имеют значение.

Если вы посмотрите на , то там персонал стоит подтянутый, в резиновых перчатках, если надо, и готов ко всему, – сказал главный тренер магнитогорского клуба.

В прошедшем сезоне «Металлург» занял первое место в Восточной конференции. В финале Кубка Гагарина команда уступила ЦСКА (3-4 в серии).