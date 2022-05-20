Буре о вызовах, стоящих перед российским хоккеем: «Надо самых высоких результатов добиваться. Федерация делает для этого все возможное»

высказался о переизбрании президентом .

70-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

– На ваш взгляд, какие задачи перед Третьяком стоят на предстоящий срок правления?

– Владислав Александрович давно возглавляет Федерацию хоккея, развивает ее. Уверен, что будет так же все делать.

– Какие вызовы стоят сейчас перед нашим хоккеем?

– Вызовы всегда стоят. Надо добиваться самых высоких результатов. Федерация делает для этого все возможное.

– Как вам выступление наших хоккеистов в НХЛ в этом сезоне?

– Наши ребята всегда достойно выступали в НХЛ. Они являются лидерами своих команд. Очень приятно видеть, что наш хоккей представлен такими игроками.

– Сегодня было заявлено о сокращении легионеров в . Какое у вас мнение по этому вопросу?

– Пока не могу ничего сказать, – сказал спецпредставитель ФХР по международным делам, член Совета ИИХФ.