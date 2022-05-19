Потанин, Буре, Третьяк и Морозов вошли в состав правления ФХР

Утвержден новый состав правления ФХР.

Новыми членами правления стали президент «Норникеля» , президент ФХР Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам , президент КХЛ Алексей Морозов, руководитель управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и президент .

Отмечается, что Третьяк вступит в полномочия как член правления ФХР после 17 декабря, когда истекут санкции, наложенные Спортивным арбитражным судом (CAS).

Полный состав правления ФХР выглядит следующим образом:

1. Алексей Анисимов

2. Владимир Асеев

3. Андрей Бокарев

4. Павел Буре

5. Михаил Дегтярев

6. Вячеслав Деменьшин

7. Алексей Жамнов

8. Валерий Каменский

9. Юрий Карандин

10. Андрей Конокотин

11. Дмитрий Курбатов

12. Наиль Маганов

13. Борис Майоров

14. Александр Медведев

15. Борис Михайлов

16. Алексей Морозов

17. Рашид Нургалиев

18. Владимир Потанин

19. Виктор Рашников

20. Аркадий Ротенберг

21. Роман Ротенберг

22. Александр Стеблин

23. Геннадий Тимченко

24. Владислав Третьяк

25. Владимир Юрзинов

26. Александр Якушев

70-летний Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР на 4 года