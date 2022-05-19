Третьяк после переизбрания президентом ФХР: «Много надо сделать: поднимать детский хоккей, создать лигу для ребят 15-17 лет, поддерживать институт сборной»

назвал задачи после переизбрания на посту президента .

«Спасибо делегатам за доверие. Хоккей – это моя жизнь.

Много надо сделать. Поднимать детский хоккей, проводить соревнования, поддерживать институт сборной. Надо сделать, чтобы они играли. Это одно из самых главных.

Сейчас задача номер один – детский спорт. Создание лиги для ребят 15-17 лет. Будем соревноваться с белорусами, казахами. Важно делать много соревнований», – сказал Третьяк.

19 мая 70-летний Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.