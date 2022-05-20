Василевский вышел на 18-е место по числу побед в матчах плей-офф НХЛ (55), обогнав Савчака

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Андрей Василевский вышел на 18-е место по числу побед в матчах плей-офф НХЛ.

Российский вратарь «Тампы» отразил 35 бросков из 36 во втором матче серии с «Флоридой» (2:1) во втором раунде Кубка Стэнли (2-0). 

В 90 матчах в плей-офф за карьеру у него стало 55 побед. 

Василевский обогнал Терри Савчака (54 победы в 106 матчах) и вышел на 18-е место в истории. На 17-м идет бывший вратарь «Бостона» Туукка Раск (57 в 104). 

В топ-4 в истории входят Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей).

Лучший результат среди европейских вратарей у Доминика Гашека (общее 12-е место, 65 в 119). 

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