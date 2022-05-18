Кучеров о Василевском: «Лучший игрок «Тампы» в плей-офф и регулярке. Он выкладывается на 100% в каждой игре»

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Никита Кучеров похвалил Андрея Василевского после победы над «Флоридой». 

«Тампа» выиграла у «Пантерс» (4:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

«Это наш лучший игрок – в плей-офф, в регулярном чемпионате. Он выкладывается на 100% в каждой игре. 

Все стараются привнести свою энергию в игру. Когда он делает эти сэйвы, скамейка запасных загорается, все приходят в восторг», – сказал нападающий «молний». 

Василевский – 1-я звезда матча с «Флоридой»: 33 сэйва из 34, лидерство по победам (5) в плей-офф

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