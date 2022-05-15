Василевский вошел в топ-20 вратарей в истории по числу побед в матчах Кубка Стэнли (53)

вошел в топ-20 вратарей по числу побед в матчах Кубка Стэнли.

Вратарь выиграл 7-й матч серии первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3).

В его активе стало 53 победы в 88 матчах за карьеру.

Василевский вошел в топ-20 самых выигрывающих вратарей в плей-офф за всю историю, опередив (52).

Он разделил 19-е место с , у которого тоже 53 победы в 88 матчах. На 18-м месте идет (54 победы в 106 матчах).

В топ-4 в истории входят Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей).

Василевский во 2-й раз выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков «Торонто» из 31