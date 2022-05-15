Василевский вошел в топ-20 вратарей в истории по числу побед в матчах Кубка Стэнли (53)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Терри Савчак Кори Кроуфорд Джерри Чиверс Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский вошел в топ-20 вратарей по числу побед в матчах Кубка Стэнли.

Вратарь «Тампы» выиграл 7-й матч серии первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3). 

В его активе стало 53 победы в 88 матчах за карьеру. 

Василевский вошел в топ-20 самых выигрывающих вратарей в плей-офф за всю историю, опередив Кори Кроуфорда (52). 

Он разделил 19-е место с Джерри Чиверсом, у которого тоже 53 победы в 88 матчах. На 18-м месте идет Терри Савчак (54 победы в 106 матчах). 

В топ-4 в истории входят Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей). 

Василевский во 2-й раз выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков «Торонто» из 31

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные