Губернатор Омской области об отмене МЧМ-2023: «Не страшно. Сделаем 89 новых территорий, любимый «Авангард» вернется. Есть новая доминанта в городе»

Губернатор Омской области высказался об отмене МЧМ-2023.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила перенести из Омска и Новосибирска молодежный чемпионат мира, который должен был начаться в конце года.

«На МЧМ большие средства были заложены. Все, что было в планах, будет исполняться.

Мы планировали 89 новых территорий сделать, и это будет сделано, территория у арены будет благоустроена, разбит парк «Прибрежный».

Лишились мы чемпионата мира, ну не страшно, будет он потом. Главное, мы построили и наш любимый вернется.

На арену из областного бюджета мы потратили лишь 700 миллионов, а она стоит больше 12 млрд. У нас есть новая доминанта в городе», – сказал Александр Бурков.

Бурков добавил, что в городе будут построены и две гостиницы, которые должны были принять гостей МЧМ-2023.

В Омск уже поступило 20 новых больших автобусов, которые будут развозить болельщиков после хоккейных матчей.