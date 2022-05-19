Губернатор Омской области об отмене МЧМ-2023: «Не страшно. Сделаем 89 новых территорий, любимый «Авангард» вернется. Есть новая доминанта в городе»

Губернатор Омской области высказался об отмене МЧМ-2023.
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила перенести из Омска и Новосибирска молодежный чемпионат мира, который должен был начаться в конце года.
«На МЧМ большие средства были заложены. Все, что было в планах, будет исполняться.
Мы планировали 89 новых территорий сделать, и это будет сделано, территория у арены будет благоустроена, разбит парк «Прибрежный».
Лишились мы чемпионата мира, ну не страшно, будет он потом. Главное, «Арену Омск» мы построили и наш любимый «Авангард» вернется.
На арену из областного бюджета мы потратили лишь 700 миллионов, а она стоит больше 12 млрд. У нас есть новая доминанта в городе», – сказал Александр Бурков.
Бурков добавил, что в городе будут построены и две гостиницы, которые должны были принять гостей МЧМ-2023.
В Омск уже поступило 20 новых больших автобусов, которые будут развозить болельщиков после хоккейных матчей.