На новую арену в Омске выкуплено 30% лож, еще на 30% есть договоры. У владельца абонемента будет право продать билет, если он не сможет прийти на игру

ответил на вопрос о ценах на билеты на новую «Арену-Омск».

– Известно ли сейчас какая будет цена билетов на матчи на новой арене?

– Пока нет. Но есть пакеты, есть уже сформированные предложения по ложам. Насколько я помню, 30% лож оплачено, и с 30% есть договор, мы ждем денег.

По поводу билетов пока нет предложений, но я думаю, что в течение месяца мы сформируем эти пакеты.

Вы не забывайте, что на нашей новой арене два больших бизнес-клуба: это Gold и Platinum. Это совершено новый формат потребления, который будет разъяснен и выставлен на продажу.

Это значит, что вы сидите в партере, это хорошие места по центру, а в перерывах вы поднимаетесь из партера в некий лаунж, где вы можете потреблять напитки, еду, развлечения. Такого нет ни на одной хоккейной арене.

– Сколько мест по абонементам запланировано пустить в продажу?

– Не должно быть какого-то лимита. Цель – продать абонементы. Чем больше продаешь – тем лучше можешь планировать бюджет.

Многие задавали вопрос, что такое «Смарт Арена». Мы рассматривали один из вопросов. Это такая цифровая система по продаже билетов.

Мы сейчас ставим задачу, что если человек купил абонемент, но не может пойти на матч, он может матч этот продать.

Тем самым он может вернуть те деньги, которые он заплатил вперед. И это очень важно, как нам кажется, – сказал председатель совета директоров .