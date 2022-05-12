«Авангард» хочет сделать самоокупаемой новую арену в Омске

поставил задачу вывести на самоокупаемость новую «Арену-Омск».

– Сколько будет стоить эксплуатация арены в год?

– Завтра пройдет совет директоров «Авангарда», на нем будет первый драфт бюджета эксплуатации.

Стоит задача сделать эту арену самоокупаемой, мультифункциональной. Как раз посмотрим, что мы можем на этой арене проводить, чтобы не тратить деньги на эксплуатацию.

– Повлиял экономический кризис на строительство?

– Каждый день что-то случается, но мы с достоинством выходим из этой ситуации.

В конце апреля провели хорошую встречу с нашими турецкими партнерами. Хотелось бы их поблагодарить за то, что они откликнулись на эту встречу.

Мы проговорили все проблемы, которые нас ждут на финальном этапе. Уже сейчас можно констатировать факт, что финальный этап начался.

С точки зрения наличия ресурсов, в том числе человеческого ресурса – сейчас на этой арене присутствует больше 1500 работников. Это впечатляющая цифра для нынешнего времени.

С точки зрения инфраструктуры – она вся закуплена, поэтому никаких опасений нет. Осталось только пройти этот этап и ввести эту великолепную арену в эксплуатацию.

– Готов ли медиакуб?

– Медиакуб уже готов. Он был собран, протестирован и ждет доставки из Йошкар-Олы.

У нас будет очень крутой и очень большой медиакуб, как и медиафасад. Он уникален, как мы и обещали. Так что все по плану, – сказал председатель омского клуба .