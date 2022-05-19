Жамнов о сборной России: «Пока было озвучено, что я остаюсь. Дальше будут рабочие встречи, на которых обсудим нюансы»

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Алексей Жамнов рассказал о желании продолжить работу в сборной России.

Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что Жамнов, скорее всего, останется главным тренером команды.

«Желание продолжать работать было, и была договоренность об этом.

Другие предложения были, но я их не рассматривал, в «Спартаке» академию я продолжу курировать.

Попозже все будем обсуждать. Пока было озвучено, что я остаюсь, а дальше будут рабочие встречи, на которых обсудим и календарь, и как будем взаимодействовать, и прочие нюансы», – сказал главный тренер сборной России.

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