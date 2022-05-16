Борис Майоров: «У России уже нет безраздельного господства в хоккее. У Дании, Норвегии, Германии, Швейцарии прогресс виден больше»

считает, что у России больше нет господства в хоккее.

Сегодня состоялось заседание тренерского совета , главой которого является Майоров. По его итогам главный тренер получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на .

«Такого безраздельного господства нашего хоккея на мировой арене уже нет. Посмотрите, как подтянулись Дания, Норвегия, Германия, Швейцария. Нельзя сказать, что мы стоим на месте, но у них прогресс виден больше, чем у нас.

Выступление нашей команды тоже признано удовлетворительным, и я бы сказал, что абсолютное большинство выступавших, а их было много, дало понять, что результат мог быть и лучше.

В конце концов, у меня лично такого цельного впечатления от нашей сборной не осталось. Очень натужные победы над командами Швейцарии, Дании. Как ни странно, в проигранном матче с чехами команда смотрелась лучше, чем, допустим, в игре против датчан.

Нам говорят, мол, есть одно звено оборонительное, а другое – наступательное. Я человек советской закалки и считаю, что в команде с любого звена надо спрашивать как в игре в обороне, так и в атаке.

Я особо не вижу, что при игре с финнами надо только обороняться: с моей точки зрения, надо было разбить их системность, и в этом лежал залог нашего успеха.

Жамнов говорил о том, что подготовка была трудной с связи с коронавирусом. Была масса ограничений как в Новогорске, так и по прибытии в Пекин. Конечно, это дробило подготовку, всегда плохо, и любой тренер не любит, когда у него возникают какие-то внешние причины, влияющие на план», – сказал двукратный олимпийский чемпион.