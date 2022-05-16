Борис Майоров: «У России уже нет безраздельного господства в хоккее. У Дании, Норвегии, Германии, Швейцарии прогресс виден больше»

Борис Майоров считает, что у России больше нет господства в хоккее.
Сегодня состоялось заседание тренерского совета ФХР, главой которого является Майоров. По его итогам главный тренер Алексей Жамнов получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на Олимпиаде.
«Такого безраздельного господства нашего хоккея на мировой арене уже нет. Посмотрите, как подтянулись Дания, Норвегия, Германия, Швейцария. Нельзя сказать, что мы стоим на месте, но у них прогресс виден больше, чем у нас.
Выступление нашей команды тоже признано удовлетворительным, и я бы сказал, что абсолютное большинство выступавших, а их было много, дало понять, что результат мог быть и лучше.
В конце концов, у меня лично такого цельного впечатления от нашей сборной не осталось. Очень натужные победы над командами Швейцарии, Дании. Как ни странно, в проигранном матче с чехами команда смотрелась лучше, чем, допустим, в игре против датчан.
Нам говорят, мол, есть одно звено оборонительное, а другое – наступательное. Я человек советской закалки и считаю, что в команде с любого звена надо спрашивать как в игре в обороне, так и в атаке.
Я особо не вижу, что при игре с финнами надо только обороняться: с моей точки зрения, надо было разбить их системность, и в этом лежал залог нашего успеха.
Жамнов говорил о том, что подготовка была трудной с связи с коронавирусом. Была масса ограничений как в Новогорске, так и по прибытии в Пекин. Конечно, это дробило подготовку, всегда плохо, и любой тренер не любит, когда у него возникают какие-то внешние причины, влияющие на план», – сказал двукратный олимпийский чемпион.