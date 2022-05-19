Жамнов, скорее всего, останется главным тренером сборной России

, скорее всего, останется главным тренером сборной России.

Об этом сообщил .

Ранее Жамнов получил удовлетворительную оценку за серебро сборной России на Олимпиаде-2022.

«Жамнов останется главным тренером сборной, скорее всего.

Он показал достойный результат на Олимпиаде, серебро – это хорошо. Хотя хотелось золотых медалей», – сказал председатель правления .

Жамнов руководит командой с сентября 2021 года. На матчах со сборной Беларуси в Туле и турнире в Санкт-Петербурге в мае исполняющим обязанности главного тренера был Сергей Зубов.