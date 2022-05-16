Жамнов о Шестеркине: «То, что «Рейнджерс» попали в 1/4 плей-офф – его заслуга. Он достоин быть в номинантах на «Харт Трофи»

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс Кубок Стэнли Алексей Жамнов НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Алексей Жамнов оценил игру Игоря Шестеркина.

«Однозначно Шестеркин достоин быть в номинантах на «Харт Трофи». То, что «Рейнджерс» попали в 1/4 плей-офф и то, как демонстрировал себя по ходу сезона, – это его заслуга в частности. Он абсолютно заслужено попал в тройку лучших.

Не знаю касательно «Везины» и то, как там все происходит. Но я думаю, что номинация на «Харт Трофи» – это большой вклад в общий результат команды в этом сезоне», – сказал главный тренер сборной России.

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