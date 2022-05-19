ЧМ по хоккею 2022. Канада сыграет с Казахстаном, США против Великобритании, Чехия – Латвия

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Канада сыграет с Казахстаном, США – с Великобританией, Чехия – с Латвией. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

Чемпионат мира-2022

Группа А

Германия – Дания
Дата проведения
19 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

 

Канада – Казахстан
Дата проведения
19 мая, 20.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

Группа B

Великобритания – США
Дата проведения
19 мая, 16.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чехия – Латвия
Дата проведения
19 мая, 20.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2022

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022

Статистика ЧМ по хоккею 2022

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