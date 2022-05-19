ЧМ по хоккею 2022. Канада сыграет с Казахстаном, США против Великобритании, Чехия – Латвия

В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Канада сыграет с Казахстаном, США – с Великобританией, Чехия – с Латвией.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

Чемпионат мира-2022

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2022

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022

Статистика ЧМ по хоккею 2022

Стартует fantasy-турнир к Чемпионату Мира по хоккею 2022!