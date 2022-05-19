Матч Германия – Дания на ЧМ по хоккею 2022 отложен из-за пожара на арене.

Игра должна была начаться в 16:20 по московскому времени в ледовом дворце «Хельсинки».

Команды не успели выйти на раскатку. Болельщики и хоккеисты были эвакуированы на улицу.

Спасательная служба Хельсинки сообщила, что пожар на ледовой арене уже потушен, ущерб незначительный, никто не получил травм.

Организаторы проинформируют о времени начала игры.

Отметим, что в 20:20 на этой арене должен начаться матч между Канадой и Казахстаном.

Фото: твиттер журналиста Ларса Финка