Матч Германия – Дания на ЧМ по хоккею 2022 отложен из-за пожара на арене

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Матч ГерманияДания на ЧМ по хоккею 2022 отложен из-за пожара на арене.

Игра должна была начаться в 16:20 по московскому времени в ледовом дворце «Хельсинки».

Команды не успели выйти на раскатку. Болельщики и хоккеисты были эвакуированы на улицу.

Спасательная служба Хельсинки сообщила, что пожар на ледовой арене уже потушен, ущерб незначительный, никто не получил травм.

Организаторы проинформируют о времени начала игры.

Отметим, что в 20:20 на этой арене должен начаться матч между Канадой и Казахстаном.

Фото: твиттер журналиста Ларса Финка

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