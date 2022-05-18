Александр Тихонов о хоккее: «На Западе почему-то могут платить, а на наши деньги строят яхты и дворцы в Америке и Европе, и их потом арестовывают. Нам нужен нормальный призовой фонд»

Александр Тихонов поделился мнением российском хоккее.

Сборные России и Беларуси были отстранены от ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

– Татьяна Тарасова назвала нынешний чемпионат мира «недохоккеем» из-за отсутствия сборной России. Вы с ней согласны?

– Не допускают до чемпионата мира – это удар по самолюбию. И такая ситуация не только в хоккее, но и в других видах спорта. Однако сейчас не нужно плакаться. В отсутствии россиян падают рейтинги в разных видах спорта, потому что люди хотят смотреть на сильнейших.

Я давно предлагал на своем сайте и в некоторых СМИ создать Российскую хоккейную лигу. Столько наших звезд играет в НХЛ! Вместо даже одной, сейчас арестованной, яхты олигархов мы можем содержать самых лучших хоккеистов. Сколько яхт, особняков!

Сделайте свой чемпионат, у нас достаточно ледовых дворцов во всех регионах России и можно создать большую конкуренцию. Люди на хоккей у нас ходят. Но мы раздали всех хоккеистов за границу и теперь плачем.

– Есть же КХЛ. Континентальная хоккейная лига вас не устраивает?

– В Америке ведь НХЛ – национальная лига. В нашем пространстве Россия является ведущей державой в хоккее и почему нельзя сделать РХЛ – Российскую хоккейную лигу? Но если хотите Континентальную – пусть будет так, но не отпускайте такое количество игроков на Запад.

Там почему-то могут платить, а на наши деньги строят яхты и дворцы в Америке и Европе, и их потом арестовывают. У себя надо создать нормальный призовой фонд.

В Советском Союзе было все бесплатно, но мы не добывали столько нефти, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.