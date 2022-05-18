Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 19 мая

Групповой этап перевалил за экватор, команды стараются наверстать упущенное или, наоборот, еще больше укрепить свои позиции в лидирующих четверках. С этой точки зрения интересен дневной поединок в группе А между сборными Германии и Дании. Первые стремятся занять второе место, а вторые выйти в четвертьфинал. В остальных поединках лидеры встречаются с аутсайдерами, разве что латвийцы попытаются проявить характер и неуступчивость в матче со сборной Чехии.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Германия — Дания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Великобритания — США, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Канада — Казахстан, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Чехия — Латвия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ