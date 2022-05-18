Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 19 мая

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Чехии по хоккею сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Групповой этап перевалил за экватор, команды стараются наверстать упущенное или, наоборот, еще больше укрепить свои позиции в лидирующих четверках. С этой точки зрения интересен дневной поединок в группе А между сборными Германии и Дании. Первые стремятся занять второе место, а вторые выйти в четвертьфинал. В остальных поединках лидеры встречаются с аутсайдерами, разве что латвийцы попытаются проявить характер и неуступчивость в матче со сборной Чехии.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ГерманияДания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ВеликобританияСША, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. КанадаКазахстан, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЧехияЛатвия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные