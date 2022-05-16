Максим Сушинский: «Если Малкин приедет в Россию, надо ехать в «Металлург». Здесь он долго сможет играть»

рассказал, где видит в случае его возвращения в Россию.

– Не пора ли Малкину в Россию?

– Он может спокойно остаться в , там обычно великих игроков сохраняют в команде. Поэтому, возможно, он будет в структуре клуба.

А если он приедет в Россию, то здесь еще долго сможет играть. К примеру, даже в более зрелом возрасте становится MVP Кубка Гагарина.

– А в каком российском клубе его видите?

– Домой надо ехать, в «Магнитку», куда еще? Туда, где его любят, ждут и знают. Он поедет не деньги зарабатывать, а помогать команде. И думаю, что в своем клубе у него будет лучше получаться эмоционально, да и ждут его там все.

– Не было бы ему в данной политической ситуации лучше в России?

– Не вижу никакой связи. Там нет плохого отношения к русским. Где-то в Европе, может быть, и есть, но в Америке такого нет. Это только в отдельных странах, у отдельных личностей, которые собой ничего не представляют.

Но а мы любим всех. Все к нам! – сказал бывший нападающий сборной России.