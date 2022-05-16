Хара, Прайс и Кевин Хэйс – претенденты на приз за верность хоккею

назвала претендентов на «Билл Мастертон Трофи».

Данная награда вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В тройку финалистов попали вратарь («Монреаль»), защитник ( ) и нападающий ( ).

45-летний Хара провел 24-й сезон в НХЛ. Он набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 8» в 72 матчах регулярного чемпионата.

По ходу этого сезона Хара установил рекорд по количеству проведенных матчей в лиге среди защитников – сейчас их на его счету 1680.

Прайс сыграл всего 5 матчей в нынешнем сезоне – на фоне восстановления от травмы колена. В октябре 2021 года стало известно, что вратарь пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ.

Хэйс набрал 31 (10+21) балл за результативность в 48 играх чемпионата, причем ему по ходу сезона в трех случаях требовалась операция, чтобы оправиться от травм и инфекции в крови. Более того, американец начинал этот сезон на фоне событий, связанных с тем, что умер его брат Джимми Хэйс.