Ламорелло может назначить Бэбкока главным тренером «Айлендерс» (The Athletic)

может возглавить .

Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает журналист Кевин Курц, генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка Лу Ламорелло, скорее всего, назначит тренера, которого хорошо знает. Ранее Ламорелло и Бэбкок вместе работали в .

Кроме того, он сравнил историю с отставкой Барри Троца с другим случаем из практики Ламорелло, произошедшим во время его работы в .

В январе 2002 года он заменил Ларри Робинсона на Кевина Константина, известного своими жесткими методами работы. Тогда это мотивировалось тем, что при Робинсоне игрокам стало слишком комфортно.

При этом после ухода Бэбкока из «Торонто» сообщалось, что 90% игроков восприняли его уход с облегчением.

Специалист больше не работал в после увольнения из «Лифс» в ноябре 2019 года. Ранее он возглавлял «Анахайм» и «Детройт», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2008 году.

Во главе сборной Канады специалист завоевал золотые медали на всех крупнейших турнирах – Олимпиаде (дважды), Кубке мира и чемпионате мира.