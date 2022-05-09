Купер об увольнении Троца: «Барри – один из лучших тренеров в НХЛ. «Тампа» была единственным камнем преткновения на пути «Айлендерс» к Кубку Стэнли»

прокомментировал увольнение с поста главного тренера .

«Неприятная новость. Я большой поклонник Барри. Это довольно очевидно. Но я также большой фанат Лу Ламорелло.

Думаю, в этом бизнесе мы работаем с позитивными намерениями, чтобы команды добивались успеха.

Это профессиональный спорт. Здесь существует некая культура: вас назначают, чтобы уволить.

Мне очень повезло, что я работаю в своей организации уже 10 лет. У людей разные причины. Видимо, у Лу была какая-то причина поступить именно так.

Но я считаю, что Барри – один из лучших тренеров в лиге. Мы, вероятно, были их единственным камнем преткновения на пути к победе в Кубке Стэнли.

Я не могу комментировать то, что происходит в их организации, кроме того, что они проделывают первоклассную работу», – сказал главный тренер .

«Айлендерс» уступали «Тампе» в финале конференции в двух сезонах подряд (2019/20 и 2020/21).